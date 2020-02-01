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Обновлён рейтинг производителей самых продаваемых планшетов

Apple остаётся лидером рынка
Аналитическая компания IDC составила рейтинг производителей планшетов за последний квартал 2019 год. Стали известны компании, чьи устройства продавались лучше всего.

В целом рынок планшетов сокращается. Так за последний квартал прошлого года было отгружено 43,5 млн планшетов, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. За весь 2019 год же было поставлено 144 млн устройств, и это на 1,5% меньше, чем в 2018.

Однако некоторым производителям всё-таки удалось нарастить поставки. Это Apple и Lenovo. Первая за четвёртый квартал 2019 года продала на 22,7% iPad больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Доля рынка у Apple составила 36,5%.

Lenovo нарастила поставки на 8,3%, но при этом осталась с не самой большой долей рынка — 5,8%. Вообще в топе-5 крупнейших производителей планшетов места распределились следующим образом: