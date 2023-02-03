Обновлённые MacBook перестали поддерживать внешние дисководы для CD/DVD

20:08, 03 февраля 2023
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Обновлённые MacBook перестали поддерживать внешние дисководы для CD/DVDПричина проблемы неясна
Последняя версия macOS Ventura сделала ноутбуки Apple несовместимыми с линейкой подключаемых по USB приводов Pioneer для дисков CD/DVD/Blu-ray.
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Apple выпустила macOS 13.2 в конце января. Пользователи, установившие обновление, сообщают, что их компьютеры больше не распознают дисководы Pioneer. Жалобы на проблему были обнаружены на форумах MacRumors, Reddit, в Twitter, а также в сообществе поддержки Apple.
Основная причина проблемы в настоящее время неясна, но Pioneer признала её наличие.