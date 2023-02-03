Обновлённые MacBook перестали поддерживать внешние дисководы для CD/DVD

Apple выпустила macOS 13.2 в конце января. Пользователи, установившие обновление, сообщают, что их компьютеры больше не распознают дисководы Pioneer. Жалобы на проблему были обнаружены на форумах MacRumors, Reddit, в Twitter, а также в сообществе поддержки Apple.

Основная причина проблемы в настоящее время неясна, но Pioneer признала её наличие.