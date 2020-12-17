Объявлен первый ноутбук на мобильной видеокарте NVIDIA RTX 3000

Это грядущая модель 17-дюймового игрового ноутбука GS76 Stealth. Точные характеристики устройства, к сожалению, неизвестны. Но есть изображения ноутбука. Благодаря этому стало ясно, что у девайса изменился дизайн. У новой модели GS76 Stealth больше нет позолоченных элементов, как у предшественника, но зато есть цифровой блок клавиш.

Что касается «железа», то ноутбук, скорее всего, получит процессоры линейки Comet Lake-H и мобильные версии видеокарт GeForce RTX 3060, RTX 3070 и RTX 3080. Их как раз должны представить на выставке CES 2021 в январе. Стоит отметить, что ноутбук получит экран частотой обновления 360 Гц.