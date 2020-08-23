Объявлены лучшие игровые ноутбуки на процессорах AMD

Авторы материала отметили, что мобильные процессоры Ryzen не слишком широко распространены в ноутбуках. Однако кое-какие модели из имеющихся выглядят очень привлекательно.

Эксперты разделили ноутбуки по трём категориям: самые дорогие (которые впрочем продаются по средним для рынка ценам), средние и дешёвые. Авторы также упомянули, что процессоры AMD опережают конкурентов по производительности, особенно в многопоточном режиме и автономности. Однако именно в играх процессоры Intel могут быть быстрее.

Оценив все модели, эксперты выделили Eluktronics RP-15 с процессором Ryzen 7 4800H и видеокартой RTX 2060. Его стоимость достигает $1250. Если хочется чего-то более удобного, то рекомендуют Asus ROG Zephyrus G14.

Также хорош ноутбук HP Omen 15. Из более дешёвых моделей эксперты высоко оценили Acer Nitro 5. Весь список можно посмотреть ниже: