Объявлены российские цены на флагманский ультрабук Lenovo

Ультрабук работает на процессорах Intel Whisky Lake: core i7-8565u или core i5-8265u в зависимости от конфигурации. Устройство можно купить либо с 256, либо с 512 ГБ, либо с 1 ТБ встроенной памяти. Объём оперативной памяти у ноутбука составляет 8 или 16 ГБ. Lenovo Yoga S940 работает на Windows 10.

Главным преимуществом модели компания называет ультраяркий на 500 нит 14-дюймовый дисплей с разрешением 3840 x 2400 (либо 1920 x 1080 с яркостью 400 нит). Как уверяют производители, характеристики дисплея позволяют хорошо видеть изображение на нём даже при ярком солнечном свете.

В ультрабук встроена камера, способная распознать владельца по лицу. Устройство автоматически блокируется, как только пользователь отдаляется от него.

Толщина ноутбука равна 12,2 мм. Устройство может работать без подзарядки до 15 часов с разрешением Full HD и до 7,5 часов в 4К.

В России цены на ультрабук начинаются от 140 тысяч рублей.