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Объявлены российские цены на флагманский ультрабук Lenovo

Толщина его корпуса всего 12,2 мм
Lenovo представила на российском рынке свой флагманский ультрабук Yoga S940. Цены на различные его конфигурации начинаются от 140 тысяч рублей.

Ультрабук работает на процессорах Intel Whisky Lake: core i7-8565u или core i5-8265u в зависимости от конфигурации. Устройство можно купить либо с 256, либо с 512 ГБ, либо с 1 ТБ встроенной памяти. Объём оперативной памяти у ноутбука составляет 8 или 16 ГБ. Lenovo Yoga S940 работает на Windows 10.

Главным преимуществом модели компания называет ультраяркий на 500 нит 14-дюймовый дисплей с разрешением 3840 x 2400 (либо 1920 x 1080 с яркостью 400 нит). Как уверяют производители, характеристики дисплея позволяют хорошо видеть изображение на нём даже при ярком солнечном свете.

В ультрабук встроена камера, способная распознать владельца по лицу. Устройство автоматически блокируется, как только пользователь отдаляется от него.

Толщина ноутбука равна 12,2 мм. Устройство может работать без подзарядки до 15 часов с разрешением Full HD и до 7,5 часов в 4К.

В России цены на ультрабук начинаются от 140 тысяч рублей.

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