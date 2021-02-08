Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 17:48
Объявлены российские цены ноутбуков ASUS с новейшими видеокартами
Это модели для киберспортсменов
ASUS объявила о старте продаж в России ноутбуков с новейшими видеокартами NVIDIA RTX 30. Это недешёвые модели.
В частности, 8 февраля стартовали продажи ASUS TUF Dash 15, ROG Strix G17, ROG Strix SCAR 17 и игрового ноутбука-трансформера с внешней видеокартой ROG Flow X13.
Из пресс-релиза ASUS следует, что новые видеокарты в ноутбуках используют дизайн Max-Q 3-го поколения. Они оптимизированы для тонких производительных устройств.
- ASUS TUF Dash 15 с 15-дюймовым экраном, процессором Intel Core 11 поколения и видеокартой NVIDIA RTX 3070 оценён в 145 990 рублей;
- киберспортивный ROG Strix G17 с «быстрым» экраном на 300 Гц, процессором AMD Ryzen 9 5900HX и NVIDIA RTX 3070 стоит 191 990 рублей;
- флагманский ROG Strix SCAR 17 с таким же «быстрым» экраном, процессором AMD Ryzen 9 5900HX и NVIDIA RTX 3080 можно купить за 262 990 рублей.