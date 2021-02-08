Объявлены российские цены ноутбуков ASUS с новейшими видеокартами

В частности, 8 февраля стартовали продажи ASUS TUF Dash 15, ROG Strix G17, ROG Strix SCAR 17 и игрового ноутбука-трансформера с внешней видеокартой ROG Flow X13.

Из пресс-релиза ASUS следует, что новые видеокарты в ноутбуках используют дизайн Max-Q 3-го поколения. Они оптимизированы для тонких производительных устройств.