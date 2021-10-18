Объявлены российские цены новых MacBook Pro с «чёлкой»

Новые ноутбуки, которые явно запомнятся всем своей «чёлкой» в экране, представлены в двух версиях — 14-дюймовой и 16-дюймовой.

14 дюймов:

с 8‑ядерным процессором M1 Pro, 14‑ядерным графическим процессором, 16 ГБ объединённой памяти и SSD‑накопитель на 512 ГБ — 189 990 рублей;

с 10‑ядерным процессором M1 Pro, 16‑ядерным графическим процессором, 16 ГБ объединённой памяти и SSD‑накопитель на 1 ТБ — 234 990 рублей.

16 дюймов:

с 10‑ядерным процессором M1 Pro, 16‑ядерным графическим процессором, 16 ГБ объединённой памяти и SSD‑накопитель на 512 ГБ — 234 990 рублей;

с 10‑ядерным процессором M1 Pro, 16‑ядерным графическим процессором, 16 ГБ объединённой памяти и SSD‑накопитель на 1 ТБ — 254 990 рублей;

с 10‑ядерным процессором M1 Max, 32‑ядерным графическим процессором, 32 ГБ объединённой памяти и SSD‑накопитель на 1 ТБ — 334 990 рублей.

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