Объявлены российские цены новых планшетов Samsung

Galaxy Tab S7 FE получил большой 12,4-дюймовый дисплей, электронное перо S Pen, режим многозадачности, который позволяет использовать до трёх приложений на одном экране. Планшет имеет гладкую металлическую отделку, продаётся в четырёх цветах: чёрный, серебро, розовое золото и зелёный.

Модель Samsung Galaxy Tab A7 Lite более компактная: диагональ экрана составляет 8,7 дюйма. Хранилище можно расширить до 1 ТБ картой MicroSD. Есть быстрая зарядка мощностью 15 Вт. Планшет доступен в двух цветах — тёмно-серый и серебро.

Продажи устройств начнутся в России 10 июня 2021 года. Рекомендованные цены на Samsung Galaxy Tab S7 FE начинаются с 49 990 рублей. На Galaxy Tab A7 Lite — с 12 990 рублей. При покупке планшетов можно получить доступ к бесплатной пробной версии YouTube Premium на два месяца.