Объявлены российские цены новых ультралёгких ноутбуков Huawei
Что касается работы с другими устройствами, то речь идёт о функции совместного использования экрана Multiscreen Collaboration. С её помощью можно легко подключить смартфон к ноутбуку через интерфейс NFC. После подключения пользователю становится доступна прямая передача файлов по Wi-Fi и Bluetooth, а также управление смартфоном с помощью тачпада и мыши. Multiscreen Collaboration поддерживают устройства под управлением EMUI 10.
Ноутбуки MateBook D 14 и D 15 оснащены IPS-экранами, которые занимают 84% и 87% поверхности передней панели. Разрешение их составляет 1920 × 1080 пикселей, углы обзора равны 178°. Ноутбуки построены на базе мобильных процессоров AMD Ryzen 5 3500U. Они имеют встроенный графический процессор AMD Radeon Vega 8, а также двухканальную оперативную память DDR4 объёмом до 8 ГБ.
MateBook D 14 получил батарею ёмкостью 56 Вт*ч, обеспечивающую до 9,5 часов работы без подзарядки в при показе локального видео в формате 1080p.
Ноутбуки MateBook D 14 и MateBook D 15 поступают в продажу в России 14 февраля по рекомендованным ценам 47 990 рублей (8 ГБ + 512 ГБ) и 44 990 рублей (8 ГБ + 256 ГБ) соответственно. Предзаказ начнётся 7 февраля 2020 года.