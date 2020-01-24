Объявлены российские цены новых ультралёгких ноутбуков Huawei

Что касается работы с другими устройствами, то речь идёт о функции совместного использования экрана Multiscreen Collaboration. С её помощью можно легко подключить смартфон к ноутбуку через интерфейс NFC. После подключения пользователю становится доступна прямая передача файлов по Wi-Fi и Bluetooth, а также управление смартфоном с помощью тачпада и мыши. Multiscreen Collaboration поддерживают устройства под управлением EMUI 10.

Ноутбуки MateBook D 14 и D 15 оснащены IPS-экранами, которые занимают 84% и 87% поверхности передней панели. Разрешение их составляет 1920 × 1080 пикселей, углы обзора равны 178°. Ноутбуки построены на базе мобильных процессоров AMD Ryzen 5 3500U. Они имеют встроенный графический процессор AMD Radeon Vega 8, а также двухканальную оперативную память DDR4 объёмом до 8 ГБ.