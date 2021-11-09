Объявлены российские продажи нового ноутбука Huawei с процессором AMD. Цена

Корпус ноутбука сделан из прочного алюминиевого сплава. Устройство весит 1,49 кг, а его габариты составляют 307,5×223,8×15,9 мм.

Huawei MateBook 14 оснащён 2K-экраном разрешением 2160×1440 пикселей. Помимо процессора AMD у ноутбука есть двухканальная оперативная память DDR4 объёмом 16 ГБ и SSD ёмкостью 512 ГБ. Устройство питает аккумулятор ёмкостью 56 Вт×ч. Huawei обещает до 11 часов воспроизведения видео 1080p, сохранённого на ноутбук. MateBook 14 поддерживает 65-ваттный адаптер питания с интерфейсом USB Type-C. 15 минут зарядки должно хватить на 2,5 часа работы с офисными приложениями.

Huawei MateBook 14 с 11 ноября 2021 года будет доступен для предварительного заказа в официальных магазинах компании и магазинах-партнёрах. Цена составит 86 990 рублей.