Объявлены самые популярные бюджетные, среднего класса и игровые ноутбуки в России

По данным Ситилинка, наиболее часто россияне выбирают ноутбуки из среднего ценового сегмента (от 35 000 до 60 000 рублей), а самый популярный критерий поиска ноутбука – объём оперативной памяти.

Если говорить конкретнее, то самым покупаемым брендом ноутбуков в Ситилинке стал Asus, хотя в первом полугодии прошлого года наиболее популярным был HP. Сейчас же этот бренд занял вторую строчку. Замыкает тройку лидеров в первом полугодии Lenovo.

Среди игровых ноутбуков наиболее популярны модели на 6-ядерных процессорах серий AMD Ryzen 5 и Intel Core i5, с частотой до 4,5 Ггц (в режиме Turbo), с оперативной памятью DDR4 на 8Гб. Наиболее востребованный объем SSD в таких устройствах 512 ГБ. На первом месте по продажам игровых ноутбуков стоит Lenovo IP Gaming 3 15ACH6, далее идут Acer Nitro 5 AN515-57-51GK i5 и Asus TUF Gaming FA506IC-HN042W

Среди недорогих моделей россияне отдают предпочтение ноутбукам со встроенной мультимедийной картой памяти на 128ГБ, оперативной памятью от 4Гб и 4-х ядерным процессором Intel. Самые популярные ноутбуки в этом сегменте имеют интегрированную видеокарту. Тройка лидеров “бюджетников” выглядит так: Digma EVE 15 P417, Acer Aspire 1 A114-33-P7VD, Lenovo IdeaPad 3 17ITL6

Как отмечает Ситилинк, при выборе ноутбука покупатели сначала обращали внимание на объем оперативной памяти, далее – на диагональ экрана и серию процессора. Бренд и объем SSD для покупателей входят только в топ-5 критериев выбора.