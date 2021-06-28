Объявлены самые популярные ноутбуки среди россиян

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 12:43
Объявлены самые популярные ноутбуки среди россиянРассказали в AliExpress
Специалисты AliExpress Россия проанализировали продажи ноутбуков с начала 2021 года и составили рейтинг самых популярных моделей.
В топ-3 оказались ноутбуки стоимостью от 33 до 65 тысяч рублей. Больше всего людей интересуют модели с объёмом оперативной памяти на 8-16 ГБ и с SSD на 256–512 ГБ. Самыми популярными брендами в России являются ASUS, MSI, HP, Lenovo и Huawei.
У российских продавцов на AliExpress чаще всего покупали:
- Ноутбук игровой ASUS TUF Gaming FX505DT-HN507T
- Игровой ноутбук MSI GF63
- Ноутбук HP 15s-fq1081ur
А у зарубежных продавцов:
- Ноутбук Dere R9 PRO
- Ноутбук KUU XBOOK 14.1
- BSLAY BSLAY DQ-12