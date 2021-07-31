Объявлены самые популярные производители планшетов

Аналитики из IDC оценили, что за апрель, май и июнь Apple поставила 12,9 млн iPad. Это больше, чем было годом ранее. Рыночная доля Apple составила 31,9%. Это поместило её на первое место среди производителей.

На втором месте оказалась Samsung с мировыми поставками в объёме 8 млн. Доля компании составила 19,6%, обеспечив прирост по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Далее следует Lenovo, которая поставила 4,7 млн планшетов. За ней идёт Amazon с 3,6 млн поставок. У Huawei показатели упали до 2,1 млн с 4,5.