Обзорщик составил рейтинг 34 игровых ноутбуков 2023 года

Лидерами рейтинга стали ASUS Strix G16, ASUS Zephyrus M16, Lenovo Legion Pro 5i, Lenovo Legion Pro 7i, Lenovo Legion Slim 5 16”, Lenovo LOQ 15/Lenovo LOQ 16.

ASUS Strix G16 - один из лучших ноутбуков, которые удалось протестировать экспертам YouTube-канала Jarrod'sTech. И минусов у него просто нет. Ну, разве что кроме цены. За 4060 даже по скидке вам придётся заплатить 1700 долларов.

ASUS Zephyrus M16 в сравнении с предшественником получил несколько серьёзных обновлений. В том числе третий вентилятор. Кроме того, он оснащён двумя слотами для оперативной памяти, светодиодным экраном, более актуальными процессором и видеокартой.

Lenovo Legion Pro 5i очень напоминает прошлогодний Legion 5 Pro. Новая версия стала чуть толще и тяжелее, но жаловаться в целом было не на что. Работает он на RTX 4070.

Lenovo Legion Pro 7i оснащён RTX 4080. Он всё ещё хорош, однако из него убрали множество функций, которые были у модели прошлого года.

Lenovo Legion Slim 5 16”. В целом это на самом деле прошлогодний Legion 5. И он мало чем отличается от 14-дюймовой версии этого же ноутбука, кроме диагонали экрана.

Lenovo LOQ 15/Lenovo LOQ 16 - это просто лучшие бюджетные ноутбуки для геймеров. И в принципе это один и тот же ноутбук, но с разным размером экрана. При покупке вы получите за примерно 700-750 долларов RTX 4050.