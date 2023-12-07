Один из первых ноутбуков с процессором AMD Ryzen 8040: Acer Nitro V 16

Это устройство может похвастаться 16-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:10 и возможностью выбора разрешений WUXGA или WQXGA. AMD Ryzen 7 8845HS, основанный на ядрах Zen 4, в паре с графическим процессором Nvidia GeForce RTX 4060 Laptop обеспечивает неплохой игровой процесс, особенно благодаря поддержке DLSS 3.5.

Помимо мощности, Nitro V 16 уделяет внимание улучшенному звуку с поддержкой DTS X: Ultra и системой из трех микрофонов, использующей технологию Acer PurifiedVoice для подавления шума. Nitro V 16 оснащен портами USB4 Type-C, USB 3 Type-A, HDMI и microSD, а также поддержкой Wi-Fi 6E.

Ноутбук должен появиться на рынке в марте за $999,99.