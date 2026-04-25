OLED, 165 Гц и 10 100 мА·ч: Honor показала планшет MagicPad3 Pro 12.3″

Экран на технологии OLED. Разрешение — 3000×1920 пикселей. Частота обновления меняется от 60 до 165 Гц. Пиковая яркость отдельных участков экрана достигает 3000 нит. Соотношение сторон — 15,6:10. Планшет поддерживает стилус Magic Pencil 3 (продаётся отдельно).

Внутри установлен Snapdragon 8 Gen 5. Оперативной памяти — до 12 ГБ, встроенной — до 512 ГБ. Работает планшет только через Wi-Fi.

Корпус выполнен из алюминия, толщина — всего 4,8 мм, вес — 450 граммов. Основная камера на 13 мегапикселей, фронтальная — на 9 мегапикселей.

ОС — MagicOS 10 на базе Android 16.

Батарея ёмкостью 10 100 мА·ч поддерживает быструю зарядку 66 Вт (через провод) и может заряжать другие устройства.

Цены в Китае: от 3999 юаней (примерно $585) за версию 8/256 ГБ до 5199 юаней (примерно $760) за 12/512 ГБ. Первые покупатели получат планшеты 28 апреля.