OLED, Intel Core Ultra: Honor покажет MagicBook Art 14 в июле

Опубликовано 19 июня 2025, 12:451 мин.
OLED, Intel Core Ultra: Honor покажет MagicBook Art 14 в июлеС яркостью до 1600 нит
Honor готовится к выпуску нового ноутбука MagicBook Art 14, который получит яркий OLED-дисплей с пиковой яркостью до 1600 нит. Такой результат достигается благодаря собственной технологии отображения, разработанной Honor специально для OLED-экранов.
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Об этом сообщил вице-президент Honor в Китае Линь Линь. В комментариях он уточнил, что ноутбук не будет поддерживать мощность в 40 Вт, а в качестве процессора будет использоваться Intel Core Ultra (платформа ARL/Arrow Lake).
MagicBook Art 14 станет частью большого релиза Honor, который состоится 2 июля в 19:00 по пекинскому времени. На мероприятии также представят планшет MagicPad 3 с ИИ, новый складной смартфон Magic V5, а также флагманские наушники и умные часы.