OnePlus представила свой первый планшет

OnePlus Pad оснащён ЖК-дисплеем размером 11,6 дюйма, разрешением 2000p и частотой обновления до 144 Гц для совместимых приложений. Он также имеет необычное соотношение сторон 7:5. Сзади у OnePlus Pad выступает большая камера.

В качестве аппаратной основы выступает процессор MediaTek Dimensity 9000 с оперативной памятью до 12 ГБ. Устройство питает аккумулятор ёмкостью 9510 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт. По словам OnePlus, полная зарядка должна занять около 80 минут, а батарея должна обеспечивать до 14,5 часов воспроизведения видео.

Планшет также будет совместим со стилусом OnePlus Stylo и магнитной клавиатурой, которые продаются отдельно.