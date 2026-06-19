OnePlus выпустила свой самый мощный планшет Pad 3 Pro

Объём оперативной памяти до 16 ГБ, основной до 512 ГБ. Планшет работает на ColorOS 16. Камеры здесь, правда, скромные. 13 мегапикселей сзади и 8 спереди. За автономность отвечает батарея на 13 380 мА·ч с быстрой зарядкой 67 Вт. Также есть поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, восемь динамиков, стилус и распознавание лица.

Корпус тонкий, всего 5,94 мм, а весит планшет около 672 граммов.

Цены стартуют от 4399 юаней (примерно 650 долларов) за версию 12/256 ГБ и доходят до 5399 юаней (около 800 долларов) за топ-модель 16/512 ГБ.

Но есть нюанс: на данный момент Pad 3 Pro продаётся только в Китае.