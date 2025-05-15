Oppo представила планшет Pad SE с экраном 11 дюймов и батареей на 9340 мА·ч

Опубликовано 15 мая 2025, 20:561 мин.
Oppo представила планшет Pad SE с экраном 11 дюймов и батареей на 9340 мА·чБудете брать?
Oppo выпустила новый планшет Pad SE. Планшет оснащён 11-дюймовым экраном с разрешением 2K, частотой обновления 90 Гц и матовым покрытием, уменьшающим блики. Яркость достигает 500 нит. Но это далеко не всё.
© Oppo
Внутри — мощная батарея на 9340 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.
Для удобной работы с разными устройствами планшет поддерживает функции Multi-Window, O+ Connect и App Relay — это позволяет легко передавать файлы и работать с несколькими приложениями одновременно. Есть и режим для детей с ограничением времени и контента, а также защита зрения.
Oppo Pad SE доступен в цветах «Серебристый свет» и «Сумеречно-синий» по цене ~163 доллара за версию 4 ГБ/128 ГБ.