Oppo представила планшет Pad SE с экраном 11 дюймов и батареей на 9340 мА·ч

Внутри — мощная батарея на 9340 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

Для удобной работы с разными устройствами планшет поддерживает функции Multi-Window, O+ Connect и App Relay — это позволяет легко передавать файлы и работать с несколькими приложениями одновременно. Есть и режим для детей с ограничением времени и контента, а также защита зрения.

Oppo Pad SE доступен в цветах «Серебристый свет» и «Сумеречно-синий» по цене ~163 доллара за версию 4 ГБ/128 ГБ.