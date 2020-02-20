Определено, насколько новый MacBook Air будет медленнее MacBook Pro 2020

На скриншоте видно, что предполагаемые MacBook Pro 2020 работают на основе процессоров Core i7-1068NG7 и i5-1038NG7. Они демонстрируют схожие показатели. А вот в правом столбце отображён более слабый ноутбук на Core i3-1000NG4. Так можно определить, насколько новый MacBook Air будет медленнее MacBook Pro 2020.

Например, что касается теста CPU, то у Air показатель почти в 3,6 раза хуже, чем у первой версии Pro. Примерно такая же ситуация складывается с графическим процессором.