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Определён самый быстрый процессор для ноутбуков
AMD почивает на лаврах
Рейтинг PassMark позволил определить самый быстрый процессор для ноутбуков. Восьмиядерная модель AMD Ryzen 9 5900HX набрала 24 039 баллов в многопоточном тесте — столько не удавалось набрать ещё ни одному мобильному CPU.
AMD представила первые мобильные процессоры на микроархитектуре Zen 3 серии Ryzen 5000H на выставке CES 2021. Приставка HX в названии новых моделей означает то, что это разблокированные процессоры с TDP 45 Вт+. Частота модели Ryzen 9 5900HX может достигать 4,7 ГГц. Этот процессор предназначен для игровых ноутбуков высшего уровня, таких, как ASUS ROG Zephyrus.
PassMark
Ryzen 9 5900HX стал лидером рейтинга не только по многопоточному тесту, но и по однопоточному — процессор набрал 3365 баллов.