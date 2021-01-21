Определён самый быстрый процессор для ноутбуков

AMD представила первые мобильные процессоры на микроархитектуре Zen 3 серии Ryzen 5000H на выставке CES 2021. Приставка HX в названии новых моделей означает то, что это разблокированные процессоры с TDP 45 Вт+. Частота модели Ryzen 9 5900HX может достигать 4,7 ГГц. Этот процессор предназначен для игровых ноутбуков высшего уровня, таких, как ASUS ROG Zephyrus.