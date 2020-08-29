Ноутбуки и планшеты
Сегодня 18:19
Опубликовано видео с первым игровым ноутбуком Honor
Honor Hunter
В сети опубликовали видео с первым игровым ноутбуком Honor — Hunter. Его анонс ожидают в скором времени.
Тизер подтверждает название ноутбука и мельком показывает его дизайн. Видны клавиатура с подсветкой (и, возможно, механическими переключателями), а также наклейка на корпусе, которая свидетельствует об использовании процессоров Intel Core i7. Завершает видео логотип Honor Hunter.
Ничего нового ролик не сообщил, о процессорах Intel и подсветке было известно и раньше. Тизер может намекать на то, что анонс случится уже в ближайшее время, хотя Honor Hunter ждут уже несколько недель. Скорее всего, ноутбук будет не очень дешёвым. Но игровая модель и не может иметь слишком низкую цену.