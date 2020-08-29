Опубликовано видео с первым игровым ноутбуком Honor

Ничего нового ролик не сообщил, о процессорах Intel и подсветке было известно и раньше. Тизер может намекать на то, что анонс случится уже в ближайшее время, хотя Honor Hunter ждут уже несколько недель. Скорее всего, ноутбук будет не очень дешёвым. Но игровая модель и не может иметь слишком низкую цену.