Опубликованы результаты сравнения новейших Apple MacBook Air и MacBook Pro 13

Итак MacBook Air предлагается с двухъядерным Core i3 либо с четырёхъядерным Core i5 десятого поколения. Первая версия стоит 90 тысяч рублей, а вторая — 120 тысяч. MacBook Pro 13 же можно купить на Core i5 либо восьмого, либо десятого поколения. Самая дорогая версия оценена в 194 тысячи рублей.

Эксперты рассказали, что SSD в ноутбуках хоть и имеют идентичный объём, но различаются по скорости. У MacBook Pro 13 она выше. Что касается производительности, то в разных бенчмарках результаты получились такими (MacBook Pro 13 здесь — базовый):

в Geekbench: MacBook Air Core i3 — 1055 и 2165 баллов, MacBook Air Core i5 — 3231 балл (многопоточный режим), MacBook Pro 13 — 929 и 3913 баллов.

в Cinebench R20: MacBook Air Core i3 (GPU Intel G4) — 619 баллов, MacBook Air Core i5 (GPU Intel G7) — 955 баллов, MacBook Pro 13 — 1556 баллов.

В целом, можно сказать, что MacBook Pro более хороший вариант для покупки с точки зрения соотношения цены, производительности и возможностей.