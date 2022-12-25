Осторожнее: вот что может смыть серебристое верхнее покрытие крышки MacBook Air

Автор рассказал, что его ребёнку подарили на Рождество настольный аэрохоккей. Батареи к нему были взяты из пульта для телевизора, но они оказались разряжены. После попыток разобраться с аэрохоккеем автор поставил свой MacBook Air с процессором M2 на переднее сиденье автомобиля. Туда же потом убрали и подарок. Ноутбук лежал прямо под частью хоккейного стола.

Спустя какое-то время автор взял свой MacBook и заметил, что на его крышку кто-то что-то пролил. Не долго думая, владелец ноутбука протёр его туалетной бумагой. При этом покрытие крышки отошло и осталось на бумаге.