Осторожнее: вот что может смыть серебристое верхнее покрытие крышки MacBook Air

Осторожнее: вот что может смыть серебристое верхнее покрытие крышки MacBook AirБудет обидно
Автор 9to5mac рассказал, что жидкость из батарейки разъела покрытие крышки MacBook Air. Владелец ноутбука теперь вынужден покупать чехол, чтобы скрыть «шрам» на устройстве.
Фото: Unsplash
Автор рассказал, что его ребёнку подарили на Рождество настольный аэрохоккей. Батареи к нему были взяты из пульта для телевизора, но они оказались разряжены. После попыток разобраться с аэрохоккеем автор поставил свой MacBook Air с процессором M2 на переднее сиденье автомобиля. Туда же потом убрали и подарок. Ноутбук лежал прямо под частью хоккейного стола.
Спустя какое-то время автор взял свой MacBook и заметил, что на его крышку кто-то что-то пролил. Не долго думая, владелец ноутбука протёр его туалетной бумагой. При этом покрытие крышки отошло и осталось на бумаге.
9to5mac
Сначала автор подумал, что во всё виновата кола, но потом понял, что никто её не пил в последнее время. Затем он выяснил, что всё дело в аэрохоккее: одна из батареек AA протекла и попала на крышку MacBook Air. Теперь автору придётся покупать чехол, чтобы скрыть повреждения.