От ноутбуков до газовых плит: М.Видео привезли в РФ ещё больше техники из Беларуси

Опубликовано 16 февраля 2026, 08:001 мин.
От ноутбуков до газовых плит: М.Видео привезли в РФ ещё больше техники из БеларусиВторая бренд-зона «Сделано в Беларуси»
М.Видео открыл вторую бренд-зону «Сделано в Беларуси». Встретить её можно в торговом центре МЕГА Химки. Посетить реализован вместе с холдингом ГОРИЗОНТ при поддержке гос. структур Беларуси. В новом пространстве собрана техника ведущих белорусских производителей: HORIZONT, ATLANT, GEFEST, Белвар, БелОМО, ВИТЯЗЬ и др. Ассортимент широкий — от телевизоров и ноутбуков до холодильников и кухонной техники.
© М.Видео
Особое внимание уделено компьютерной технике: ноутбуки, планшеты, мониторы, мини-ПК и накопители.
В разделе крупной бытовой техники представлены холодильники и стиральные машины, а также духовые шкафы и микроволновые печи. Также доступны газовые и электрические плиты, варочные панели и вытяжки. В малой бытовой технике — блендеры, кухонные машины и соковыжималки.
Бренд-зона оформлена в национальном стиле Беларуси. Покупатели могут протестировать технику на месте и получить консультацию.
Источник:М.Видео
Автор:Максим Многословный
