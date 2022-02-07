Отдельная ноутбучная видеокарта NVIDIA оказалась почти не лучше встроенной графики AMD

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 16:38
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Отдельная ноутбучная видеокарта NVIDIA оказалась почти не лучше встроенной графики AMDЗачем такая вообще нужна?
Недавно NVIDIA представила новую видеокарту GeForce MX550 на базе архитектуры Turing для тонких ноутбуков. Как оказалось, она предлагает производительность, почти как у интегрированной графики, и возникает вопрос, зачем вообще нужны такие видеокарты.
На PassMark появились первые результаты тестов MX550. Видеокарта набрала 5014 баллов в тесте G3D Mark. Почти столько же у встроенной графики Vega 8 в AMD Ryzen 9 5900HS.
GPU Ryzen 9 5900HS набирает 4968 баллов, значит, MX550 всего на 0,9% быстрее, это в пределах погрешности.
Отмечается, что модель MX550 основана на графическом процессоре TU117 — самом медленном графическом процессоре с архитектурой Turing. В нём, конечно же, нет поддержки трассировки лучей и DLSS.
Источник: Videocardz