Отдельная ноутбучная видеокарта NVIDIA оказалась почти не лучше встроенной графики AMD

На PassMark появились первые результаты тестов MX550. Видеокарта набрала 5014 баллов в тесте G3D Mark. Почти столько же у встроенной графики Vega 8 в AMD Ryzen 9 5900HS.

GPU Ryzen 9 5900HS набирает 4968 баллов, значит, MX550 всего на 0,9% быстрее, это в пределах погрешности.

Отмечается, что модель MX550 основана на графическом процессоре TU117 — самом медленном графическом процессоре с архитектурой Turing. В нём, конечно же, нет поддержки трассировки лучей и DLSS.