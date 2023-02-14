Отремонтировать MacBook оказалось в два раза тяжелее, чем ноутбук Dell

Отремонтировать MacBook оказалось в два раза тяжелее, чем ноутбук DellБыло ожидаемо
Новое исследование показало, что труднее всего ремонтировать устройства Apple. За ними следуют Google и Microsoft.
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Авторы исследования оценили, насколько легко было разобрать более 200 ноутбуков и 90 смартфонов от 10 компаний — Apple, Microsoft, Samsung, Google, Lenovo, Motorola, Acer, Dell, Asus и HP. Каждому производителю устройств был присвоен балл из 10 и соответствующая оценка от A плюс до F.
Оказалось, что MacBook от Apple в два раза сложнее вскрывать и ремонтировать, чем более дешёвые ноутбуки Dell. В целом, Dell стала лучшей в категории ноутбуков с оценкой B+. За ней следуют Asus (B+), HP (B), Acer (B-), Lenovo (B-), Microsoft (D+).
В сегменте смартфонов на первом месте Motorola (B+), за ней следуют Samsung (C), Google (D+) и, наконец, Apple (D).
DailyMail