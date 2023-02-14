Отремонтировать MacBook оказалось в два раза тяжелее, чем ноутбук Dell

Авторы исследования оценили, насколько легко было разобрать более 200 ноутбуков и 90 смартфонов от 10 компаний — Apple, Microsoft, Samsung, Google, Lenovo, Motorola, Acer, Dell, Asus и HP. Каждому производителю устройств был присвоен балл из 10 и соответствующая оценка от A плюс до F.

Оказалось, что MacBook от Apple в два раза сложнее вскрывать и ремонтировать, чем более дешёвые ноутбуки Dell. В целом, Dell стала лучшей в категории ноутбуков с оценкой B+. За ней следуют Asus (B+), HP (B), Acer (B-), Lenovo (B-), Microsoft (D+).

В сегменте смартфонов на первом месте Motorola (B+), за ней следуют Samsung (C), Google (D+) и, наконец, Apple (D).