Ozon объявил распродажу игрового ноутбука Xiaomi с большим экраном и RTX 3060

И процессором Ryzen 7

Если вы задумывались о покупке игрового ноутбука, то вам следует присмотреться к модели, которая сейчас предлагается на Ozon за 76 тысяч рублей. У неё есть видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 и процессор AMD Ryzen 7 5800H.