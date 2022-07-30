Ozon объявил распродажу игрового ноутбука Xiaomi с большим экраном и RTX 3060

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Ozon объявил распродажу игрового ноутбука Xiaomi с большим экраном и RTX 3060И процессором Ryzen 7
Если вы задумывались о покупке игрового ноутбука, то вам следует присмотреться к модели, которая сейчас предлагается на Ozon за 76 тысяч рублей. У неё есть видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 и процессор AMD Ryzen 7 5800H.
Оперативной памяти тут 16 ГБ (тип DDR4). Диагональ экрана составляет 16,1 дюйма. Ноутбук работает под управлением Windows Home. Время его автономной работы составляет 10 часов.
В обычное время модель стоит 121 тысячу рублей. Сейчас же актуальна скидка. Сколько она ещё продлится — мы не знаем. Вам следует проверять всё самостоятельно.