Парень сделал полноценный компьютер на базе планшета iPad

Благодаря iPadOS 16.2 и расширенной поддержке монитора планшет действительно можно использовать как основу для рабочей настольной системы.

Помимо iPad автор использовал различные подставки, 27-дюймовый монитор Alogic Clarity UHD 4k, динамик Marshall Action III BT, клавиатуру и другую периферию. Он отметил, что есть большая проблема, с которой сталкивается планшет, когда выводит видео на внешний дисплей. Она заключается в том, что iPad также по умолчанию передаёт звук на монитор, даже если тот не имеет встроенных динамиков. Единственный способ изменить источник звука — использовать наушники Bluetooth или колонку.