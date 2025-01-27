Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 27 января 2025, 03:45
1 мин.

Перечислены 5 функций в iPad, которыми мало кто пользуется

OS 18, которые вы должны начать использовать уже сегодня
Если вы не используете эти функции iPadOS 18, вы упускаете инструменты, которые могут сделать вашу жизнь проще, считает редактор 9to5Mac.
Перечислены 5 функций в iPad, которыми мало кто пользуется

© Apple

Встроенный конвертер единиц измерения

Новое приложение «Калькулятор» на iPad теперь включает в себя мощный конвертер единиц измерения. Неважно, нужно ли вам перевести сантиметры в футы, доллары в рупии или паскали в бары, — для удобства он работает в автономном режиме.

Общий доступ к Wi-Fi с помощью QR-кода

Теперь вы можете поделиться своим Wi-Fi с гостями, даже если они используют Android. Откройте приложение «Пароли», выберите свою сеть, нажмите «Показать QR-код», и пусть ваш гость отсканирует его.

Форматирование накопителей на iPad

Приложение «Файлы» теперь позволяет форматировать накопители или SD-карты. Просто подключите, нажмите на него в приложении «Файлы», выберите «Стереть», выберите формат и подтвердите.

Мгновенно превращайте приложения в виджеты

Хотите виджет? Нажмите на любое приложение, поддерживающее виджеты, на главном экране и трансформируйте его, не входя в режим настройки.

Скрыть раздражающие элементы веб-страниц

Теперь Safari позволяет удалять рекламу или нежелательные разделы с веб-страниц. Например, вы можете скрыть постоянный баннер, нажав на меню параметров, выбрав «Скрыть отвлекающие элементы» и выбрав, что удалить.

Источник:9to5mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#iPad
,
#советы