Перечислены 5 функций в iPad, которыми мало кто пользуется

Встроенный конвертер единиц измерения

Новое приложение «Калькулятор» на iPad теперь включает в себя мощный конвертер единиц измерения. Неважно, нужно ли вам перевести сантиметры в футы, доллары в рупии или паскали в бары, — для удобства он работает в автономном режиме.

Общий доступ к Wi-Fi с помощью QR-кода

Теперь вы можете поделиться своим Wi-Fi с гостями, даже если они используют Android. Откройте приложение «Пароли», выберите свою сеть, нажмите «Показать QR-код», и пусть ваш гость отсканирует его.

Форматирование накопителей на iPad

Приложение «Файлы» теперь позволяет форматировать накопители или SD-карты. Просто подключите, нажмите на него в приложении «Файлы», выберите «Стереть», выберите формат и подтвердите.

Мгновенно превращайте приложения в виджеты

Хотите виджет? Нажмите на любое приложение, поддерживающее виджеты, на главном экране и трансформируйте его, не входя в режим настройки.

Скрыть раздражающие элементы веб-страниц

Теперь Safari позволяет удалять рекламу или нежелательные разделы с веб-страниц. Например, вы можете скрыть постоянный баннер, нажав на меню параметров, выбрав «Скрыть отвлекающие элементы» и выбрав, что удалить.