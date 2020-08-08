Перечислены лучшие ноутбуки 2020 года

В списке TechSpot представлены модели по цене от $700 до $7000. В категории «лучший ультрапортативный ноутбук» победил Dell XPS 13 (9300) - 2020 за $999. В похожей категории «лучший ультрапортативный ноутбук 2-в-1» назвали устройство-трансформер HP Spectre x360 13 - 2020.

Среди MacBook эксперты выделили Apple MacBook Air 2020 года («модель для всех») и Apple MacBook Pro 16 («модель для профи»). Лучшим игровым ноутбуком признали Razer Blade 15 2020 года. В категории «14-дюймовый игровой ноутбук на Ryzen» победителем стал Asus ROG Zephyrus G14. В сегменте бюджетных игровых ПК лучшим назвали Dell G5 15 SE за $690. Если брать просто бюджетную категорию, то здесь победителем стала модель HP Envy x360 за $659. Лучшим по производительности оказался Dell XPS 15 (9500).

Также эксперты вынесли в отдельную категорию Microsoft Surface Book 3 15". Его похвалили за лёгкость превращения из ноутбука в планшет и наоборот.