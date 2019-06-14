Перепись населения впервые проведут на планшетах с российской операционной системой

Операционку разрабатывает сам «Ростелеком». Над ней трудятся несколько сотен программистов. Сообщается, что многие предприятия уже работают с тестовой версией системы. А к переписи населения её успеют установить на планшеты для переписчиков.

Наличие у России собственной мобильной операционной системы представитель «Ростелекома» назвал важным стратегическим преимуществом. По информации ведомства, «Аврора» поддерживает все основные функции и обеспечивает защищённую удалённую работу, то есть безопасный доступ к корпоративной электронной почте, мессенджерам и информационным системам.

Всероссийская перепись населения запланирована на период с 1 по 31 октября 2020 года. Последняя перепись проходила в 2010 году.