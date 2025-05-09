Первое устройство Lenovo с собственным процессором SS1101 – планшет Yoga Pad

Yoga Pad Pro 14.5 получит 14,5-дюймовый дисплей с высоким разрешением, вероятно, 2.9K, как у других моделей серии. SS1101, созданный на базе ARM-архитектуры, оптимизирован для ИИ-задач и многозадачности, что делает планшет конкурентом iPad Pro и Galaxy Tab S9. Ожидается, что устройство будет работать на Android 15 с интерфейсом ZUI, адаптированным для больших экранов.

Планшет также предложит до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища. Хотя точные сроки запуска не названы, дебют в Китае вероятен в 2025 году, а глобальный релиз может последовать позже. Цена пока неизвестна, но Yoga Pad Pro 2024 стоил от $453.