Первые «Copilot+ ПК» с Windows 11 разочаровали пользователей

Qualcomm обещала, что результаты Geekbench составят около 3 000 баллов в одноядерных тестах и более 15 000 в многоядерных. В реальности устройство набрало 1 841 балл в одноядерных и 11 537 в многоядерных тестах, что значительно ниже ожидаемого и даже ниже процессоров Apple 2020 A14.

Диспетчер задач показал, что процессор работает на максимальной частоте 2,5 ГГц, что гораздо ниже обещанных 3,4 ГГц. Это несоответствие может быть связано с тем, что Samsung дросселирует процессор для увеличения времени автономной работы. Несмотря на эти проблемы с производительностью, тесты времени автономной работы показали, что устройство может проработать целый день, хотя и не дотягивает до MacBook Air с M2.

Игровая производительность также оказалась невысокой. В тестах Resident Evil Village ноутбук показал всего 40−50 FPS при средних настройках 1080p с сильным падением кадров.

Будущие обновления прошивки от Samsung и Qualcomm могут устранить эти проблемы с производительностью. Однако ранним пользователям следует умерить свои ожидания.