Первые ноутбуки с SSD PCIe 5.0 выйдут лишь в конце 2024 года

Для поддержки этих более быстрых устройств хранения данных компания SiliconMotion ускоряет выпуск своих микросхем SM2508. Ожидается, что эти контроллеры будут конкурировать с E26 компании Phison, предлагая скорость передачи данных до 14 ГБ/с и совместимость с 3D TLC/QLC NAND.

Контроллер SM2508 выполнен по 6-нм техпроцессу компанией TSMC и оснащен двухъядерным процессором ARM Cortex R8 для вычислительных задач. Примечательно, что он имеет низкий показатель TDP 3,5 Вт, что делает его эффективным для использования в ноутбуках. Хотя твердотельные накопители PCIe Gen5 обеспечивают почти вдвое большую скорость по сравнению с SSD Gen4, они выделяют больше тепла, что представляет собой проблему для производителей ноутбуков.

Вероятно, производители продемонстрируют ноутбуки с SSD Gen5 на выставке CES 2024.