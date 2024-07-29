Первый игровой ноутбук Huawei засняли вживую

Логотип «GT», исторически ассоциирующийся с высокопроизводительными продуктами Huawei, такими как смарт-часы WATCH GT и монитор MateView GT, позволяет предположить, что это новое устройство может стать выходом Huawei на игровой рынок. Изображения демонстрируют дизайн со светящимся логотипом Huawei на крышке и расположенным сзади вентиляционным отверстием, что может говорить ою ориентированных на игры «особенностях».

Хотя технические характеристики пока не разглашаются, китайские СМИ сообщают, что ноутбук может быть оснащен процессором Intel Core Ultra и поддерживать зарядку мощностью 140 Вт.

Huawei может полноценно представить «MateBook GT» на предстоящем осеннем мероприятии.