Первый игровой ноутбук Huawei засняли вживую

Опубликовано 29 июля 2024, 11:15
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Первый игровой ноутбук Huawei засняли вживуюНа выставке ChinaJoy 2024
На проходящей выставке ChinaJoy 2024 компания Huawei показала свой первый игровой ноутбук. Хотя официальные подробности еще не объявлены, на него можно взглянуть уже сейчас.
Логотип «GT», исторически ассоциирующийся с высокопроизводительными продуктами Huawei, такими как смарт-часы WATCH GT и монитор MateView GT, позволяет предположить, что это новое устройство может стать выходом Huawei на игровой рынок. Изображения демонстрируют дизайн со светящимся логотипом Huawei на крышке и расположенным сзади вентиляционным отверстием, что может говорить ою ориентированных на игры «особенностях».
Хотя технические характеристики пока не разглашаются, китайские СМИ сообщают, что ноутбук может быть оснащен процессором Intel Core Ultra и поддерживать зарядку мощностью 140 Вт.
Huawei может полноценно представить «MateBook GT» на предстоящем осеннем мероприятии.