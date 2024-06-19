Первый ноутбук Samsung на Snapdragon X Elite стал доступен по всему миру

Samsung предлагает региональные акции, чтобы привлечь покупателей. В США покупатели Galaxy Book 4 Edge в течение ограниченного времени получат бесплатный 50-дюймовый телевизор Crystal UHD 4K стоимостью $ 379,99. В некоторых европейских странах при покупке до 24 июня предоставляется скидка 150 евро.

Ноутбук оснащен сенсорным экраном Dynamic AMOLED 2x с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц. Он питается от батареи емкостью 55,9 Втч, которая, по утверждению Samsung, обеспечивает до 18 часов работы на одной зарядке.