Первый после санкций ноутбук Huawei засветился на видео

В ролике показано, как команда из 18 дизайнеров создала огромный рисунок с мифическими существами. Он по «кусочкам» размещён на большом количестве ноутбуков Honor MagicBook Pro, выставленных в ряд. Так получилась единая красивая инсталляция.
Известно, что устройство получит экран диагональю 16,1 дюйма, который будет занимать 90% площади верхней панели. Работать ноутбук будет на процессоре Intel i5-8265U и видеокарте NVIDIA MX250. Также Honor MagicBook Pro получит 8 ГБ оперативной памяти и накопитель с 512 ГБ.
Официальная презентация ноутбука должна состояться 23 июля.