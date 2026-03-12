Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 12 марта 2026, 18:16
Первый за три года: Xiaomi показала новый ноутбук Book Pro 14

Xiaomi показала тизер нового Xiaomi Book Pro 14. Это первая модель бренда за последние три года, отмечают СМИ. Новинка будет скоро представлена в Китае.
© Xiaomi

Судя по опубликованным изображениям, ноутбук получит тонкий металлический корпус и будет доступен в трёх цветах: голубом, белом и сером. Как пишут СМИ, устройство сделано из прочного магниевого сплава, а нижняя часть корпуса выполнена из углеродного волокна. Также в конструкции клавиатуры используется лёгкий титановый сплав. Благодаря этому ноутбук весит около 1,08 кг.

© Xiaomi

За производительность отвечает Intel Core Ultra X7 358H. Установлена система охлаждения с большой испарительной камерой, тихим вентилятором и специальной системой циркуляции воздуха. Также ожидается версия ноутбука с более доступным процессором Intel Core Ultra 5 325.

По предварительной информации, покупателям предложат конфигурации с 24 или 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
