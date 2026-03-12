Первый за три года: Xiaomi показала новый ноутбук Book Pro 14

Первый за три года: Xiaomi показала новый ноутбук Book Pro 14Подробности позже
© Xiaomi
Судя по опубликованным изображениям, ноутбук получит тонкий металлический корпус и будет доступен в трёх цветах: голубом, белом и сером. Как пишут СМИ, устройство сделано из прочного магниевого сплава, а нижняя часть корпуса выполнена из углеродного волокна. Также в конструкции клавиатуры используется лёгкий титановый сплав. Благодаря этому ноутбук весит около 1,08 кг.
За производительность отвечает Intel Core Ultra X7 358H. Установлена система охлаждения с большой испарительной камерой, тихим вентилятором и специальной системой циркуляции воздуха. Также ожидается версия ноутбука с более доступным процессором Intel Core Ultra 5 325.
По предварительной информации, покупателям предложат конфигурации с 24 или 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ.