Петли в ноутбуках Samsung ломают экран: на компанию уже подали в суд

В коллективном иске говорится, что Samsung скрывала дефект Chromebook отказалась возмещать пользователям расходы на ремонт, достигавшие $350.

Напомним, Chromebook Plus 2-in-1 — это ноутбук-трансформер. Он может работать как в режиме планшета, так и в режиме лэптопа. Пользователи заявили, что петли, удерживающие дисплей, неисправны и ломаются после ежедневного использования. Если это случилось, то при открытии или закрытии Chromebook дисплей потрескается из-за нарушения конструкции. Помимо этого, сломанное устройство, по сути, лишается своей главной «фишки» — того, что оно трансформер.