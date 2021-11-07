Петли в ноутбуках Samsung ломают экран: на компанию уже подали в суд

Ноутбуки и планшеты
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Петли в ноутбуках Samsung ломают экран: на компанию уже подали в судГоворят, что компания знала о проблеме
На Samsung подали в суд за продаж ноутбуков Samsung Chromebook Plus 2-in-1. Компанию обвиняют в том, что она годами знала о дефекте, который приводил к поломке дисплеев, но не прекращала продажи.
В коллективном иске говорится, что Samsung скрывала дефект Chromebook отказалась возмещать пользователям расходы на ремонт, достигавшие $350.
Напомним, Chromebook Plus 2-in-1 — это ноутбук-трансформер. Он может работать как в режиме планшета, так и в режиме лэптопа. Пользователи заявили, что петли, удерживающие дисплей, неисправны и ломаются после ежедневного использования. Если это случилось, то при открытии или закрытии Chromebook дисплей потрескается из-за нарушения конструкции. Помимо этого, сломанное устройство, по сути, лишается своей главной «фишки» — того, что оно трансформер.
Известно, что проблема затрагивает большое число владельцев Chromebook Plus 2-in-1. Они делятся своими фотографиями поломки.