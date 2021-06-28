Планшет Apple iPad с 10-дюймовым дисплеем и 128 ГБ отдают по минимальной цене

В магазине Tmall продают только оригинальные товары с сертификацией. У Apple iPad есть основная камера на 8 Мп и фронтальная камера на 1,2 Мп. Планшет может работать без подзарядки до 10 часов работы по сети Wi‑Fi, просмотра видео или прослушивания музыки. У модели есть Touch ID.