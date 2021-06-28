Планшет Apple iPad с 10-дюймовым дисплеем и 128 ГБ отдают по минимальной цене

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Планшет Apple iPad с 10-дюймовым дисплеем и 128 ГБ отдают по минимальной ценеДо 1 июля
В официальном магазине Tmall распродают 10,2-дюймовый Apple iPad в Wi-Fi -версии со 128 ГБ памяти. Это модель 2020 года.
С применением промокода «BEACH» в корзине планшет можно купить за 31 054 рубля. Скидка действует до 1 июля 2021 года 09:59 по московскому времени. Стоит отметить, что это минимальная цена на данную модель Apple iPad, если смотреть на Яндекс.Маркете:
В магазине Tmall продают только оригинальные товары с сертификацией. У Apple iPad есть основная камера на 8 Мп и фронтальная камера на 1,2 Мп. Планшет может работать без подзарядки до 10 часов работы по сети Wi‑Fi, просмотра видео или прослушивания музыки. У модели есть Touch ID.