Опубликовано 05 января 2026, 15:00
Планшет Honor MagicPad 3 Pro 13.3 возглавил мировой рейтинг AnTuTu

AnTuTu опубликовал не так давно глобальный рейтинг производительности Android-планшетов. Первое место с большим отрывом занял Honor MagicPad 3 Pro 13.3, пишут СМИ.
© Honor MagicPad 3 Pro 13.3

Этот планшет показал более 4 миллионов баллов в тесте. Преимущество Honor MagicPad 3 Pro 13.3 — новый мощный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, до которого пока не добрались руки других производителей.

© AnTuTu

На второй строчке оказался OnePlus Pad 2 Pro с процессором предыдущего поколения, а на третьей — игровой планшет Lenovo Legion Pad Y700 Gen 4.

В первую десятку также вошли планшеты от Samsung, Xiaomi, Red Magic и др. Многие из них работают на процессорах MediaTek Dimensity 9400+.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
