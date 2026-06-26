Планшет Huawei MatePad Edge научился обмениваться файлами с ПК на Windows

Опубликовано 26 июня 2026, 09:501 мин.
Планшет Huawei MatePad Edge научился обмениваться файлами с ПК на WindowsИ фото
Huawei выпустила обновление для MatePad Edge. Оно в том числе добавляет функцию обмена файлами с компьютерами под управлением Windows.
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Для этого в устройстве предусмотрено приложение, которое устанавливает связь между планшетом и компьютером. После этого файлы можно копировать так же просто, как между папками на одном устройстве.
Обновление с номером HarmonyOS 6.1.0.125 также приносит другие улучшения:
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Оптимизирован глобальный поиск в настройках.
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Улучшена работа стилуса.
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Повышена стабильность связи с другими устройствами Huawei.
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Улучшено отображение главного экрана и общая производительность системы.
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Установлены свежие обновления безопасности за июнь 2026 года.
Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный