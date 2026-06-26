Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 26 июня 2026, 09:50
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Планшет Huawei MatePad Edge научился обмениваться файлами с ПК на Windows

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Huawei выпустила обновление для MatePad Edge. Оно в том числе добавляет функцию обмена файлами с компьютерами под управлением Windows.
Планшет Huawei MatePad Edge научился обмениваться файлами с ПК на Windows

© Huawei

Для этого в устройстве предусмотрено приложение, которое устанавливает связь между планшетом и компьютером. После этого файлы можно копировать так же просто, как между папками на одном устройстве.

Обновление с номером HarmonyOS 6.1.0.125 также приносит другие улучшения:

  • Оптимизирован глобальный поиск в настройках.

  • Улучшена работа стилуса.

  • Повышена стабильность связи с другими устройствами Huawei.

  • Улучшено отображение главного экрана и общая производительность системы.

  • Установлены свежие обновления безопасности за июнь 2026 года.

Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный
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