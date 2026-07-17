Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 17 июля 2026, 18:37
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Планшет Infinix Xpad 30 Pro засветился в сети до анонса

Что там с характеристиками
Планшет Infinix Xpad 30 Pro появился в каталоге одного из белорусских интернет-магазинов, а также ненадолго засветился на официальном сайте Infinix.
Планшет Infinix Xpad 30 Pro засветился в сети до анонса

© Infinix

Судя по опубликованным данным, планшет получит 11-дюймовый экран с разрешением 2560×1440 пикселей и технологией, снижающей нагрузку на зрение. Внутри установлен процессор MediaTek Helio G200 Ultimate.

Pro-версия получит функции на основе ИИ. Планшет будет поддерживать клавиатуру и стилус. В продажу поступят две версии: только с Wi-Fi и с поддержкой LTE. Встроенной памяти будет до 256 гигабайт.

Когда именно Infinix официально представит новинку, пока неизвестно.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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