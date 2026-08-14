Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 14 августа 2026, 16:17
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Планшет Lenovo Googlebook получит знакомое имя — Duet

На новой платформе
Lenovo готовит к выпуску первые устройства под брендом Googlebooks. Среди них будет планшет-трансформер со съёмной клавиатурой. Как пишут СМИ, он получит знакомое название Lenovo Googlebook Duet m.
Планшет Lenovo Googlebook получит знакомое имя — Duet

© Lenovo

Для справки: Googlebook — это новая категория устройств, анонсированная Google в мае. Они работают на ОС, созданной на базе Android.

Это выяснилось по записи в базе данных Bluetooth SIG. Ранее Lenovo уже использовала имя Duet для своих планшетов на системе ChromeOS. Буква m в конце названия, как пишут СМИ, указывает на производителя процессоров MediaTek. Экран у новинки будет 13 дюймов.

Первые Googlebook появятся в продаже до конца этого года.

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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