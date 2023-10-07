Планшет OnePlus Pad Go оценили в $290, но Индию он скорее всего не покинет

Планшет OnePlus Pad Go оценили в $290, но Индию он скорее всего не покинетИ очень жаль
OnePlus, известная своими смартфонами, представила OnePlus Pad Go - бюджетную модель планшета, ориентированную в первую очередь на индийский рынок. Планшет имеет общие элементы дизайна и ПО со своим флагманским аналогом, однако его цена более доступна.
OnePlus Pad Go оснащен 11,35-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и работает под управлением ОС Android 13 с OxygenOS 13.2. Он оснащен чипсетом MediaTek Helio G99, 8 Гбайт оперативной памяти и накопителем объемом до 256 Гбайт. Планшет оснащен аккумулятором емкостью 8 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.
Базовая цена планшета OnePlus Pad Go составляет 23 999 индийских рупий (около 290 долларов) за вариант с 128 ГБ памяти. Однако на данный момент планшет доступен только на индийском сайте OnePlus, о возможном появлении в других регионах пока ничего не сообщается.