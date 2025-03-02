Планшет Oppo Pad 4 Pro с мощным Snapdragon 8 Elite выйдет на рынок в апреле

Опубликовано 02 марта 2025, 13:301 мин.
Планшет Oppo Pad 4 Pro с мощным Snapdragon 8 Elite выйдет на рынок в апрелеЕсли верить инсайдам
Oppo собирается представить Pad 4 Pro в апреле вместе с Find X8 Ultra. По словам Digital Chat Station, это будет первый планшет на базе Snapdragon 8 Elite.
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Pad 3 Pro, выпущенный в октябре 2024 года, был, по сути, ребрендингом OnePlus Pad 2 с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и 12,1-дюймовым дисплеем. Ожидается, что Pad 4 Pro будет улучшен за счет большей вычислительной мощности и производительности.
За ним может последовать стандартная модель Oppo Pad 4, вероятно, аналогичная OnePlus Pad 3, который оснащен процессором среднего уровня Dimensity 8350 и имеет более легкий и компактный дизайн. Хотя подробности о серии Pad 4 ограничены, ожидается, что они будут работать под управлением ColorOS 15 (Android 15).