Планшет Oppo Pad 4 Pro с мощным Snapdragon 8 Elite выйдет на рынок в апреле

Pad 3 Pro, выпущенный в октябре 2024 года, был, по сути, ребрендингом OnePlus Pad 2 с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и 12,1-дюймовым дисплеем. Ожидается, что Pad 4 Pro будет улучшен за счет большей вычислительной мощности и производительности.

За ним может последовать стандартная модель Oppo Pad 4, вероятно, аналогичная OnePlus Pad 3, который оснащен процессором среднего уровня Dimensity 8350 и имеет более легкий и компактный дизайн. Хотя подробности о серии Pad 4 ограничены, ожидается, что они будут работать под управлением ColorOS 15 (Android 15).