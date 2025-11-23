Планшет Poco Pad M1 засветился в Google Play Console перед презентацией

Код модели 2509ARPBDG с внутренним именем «flute». Любопытно, что Xiaomi использует то же название для Redmi Pad 2 Pro. СМИ считают, что это намекает на возможный ребрендинг Pad 2 Pro под маркой Poco.

Согласно записи, Poco Pad M1 работает на чипе Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с основным ядром 2,80 ГГц и графикой Adreno 732 на 900 МГц. В планшете 8 ГБ оперативной памяти и предустановлен Android 15. Разрешение экрана указано 2560×1600 при плотности 320 ppi.

Емкость батареи составляет 12 000 мА·ч, зарядка проводная 33 Вт. Цвета корпуса — графитовый и синий. Цена в Европе предполагается около 349 евро.

Более продвинутая версия X1 будет иметь Snapdragon 7+ Gen 3 и экран 3,2K с частотой 144 Гц.