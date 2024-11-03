Планшет Red Magic Nova занял первое место в рейтинге AnTuTu за октябрь 2024 года

И снова Red Magic в ТОПах

Игровой планшет Red Magic Nova стал лидером в рейтинге AnTuTu за октябрь 2024 года, набрав 2 149 092 балла. Оснащенный чипом Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, Nova опередил конкурентов, включая Oppo Pad 3 Pro, который занял второе место с 2 112 629 баллами, и iQOO Pad 2 Pro на третьем месте с 2 068 898 баллами.