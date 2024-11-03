Планшет Red Magic Nova занял первое место в рейтинге AnTuTu за октябрь 2024 года

Опубликовано 03 ноября 2024, 18:001 мин.
Планшет Red Magic Nova занял первое место в рейтинге AnTuTu за октябрь 2024 годаИ снова Red Magic в ТОПах
Игровой планшет Red Magic Nova стал лидером в рейтинге AnTuTu за октябрь 2024 года, набрав 2 149 092 балла. Оснащенный чипом Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, Nova опередил конкурентов, включая Oppo Pad 3 Pro, который занял второе место с 2 112 629 баллами, и iQOO Pad 2 Pro на третьем месте с 2 068 898 баллами.
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Бенчмарк AnTuTu оценивает устройства по пяти ключевым показателям производительности: мощности CPU, графическим возможностям GPU, пользовательскому опыту, скорости чтения/записи хранилища и пропускной способности и тайминги оперативной памяти.
После тройки лидеров заметные результаты показали Vivo Pad 3 Pro, OnePlus Pad Pro и Lenovo Legion Y700, занявшие четвертое, пятое и шестое места соответственно. Xiaomi Pad 6S Pro, Vivo Pad 3, iQOO Pad 2 и новый Xiaomi Pad 7 Pro замкнули список.